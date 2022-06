România a început cum nu se putea mai rău campania din Liga Națiunilor. Echipa națională a înregistrat două înfrângeri, 0-2 cu Muntenegru, și 0-1 cu Bosnia, și ocupă ultimul loc în grupă. Cu toate acestea, înaintea duelului cu Finlanda, de sâmbătă, 10 iunie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro, selecționerul a atenționat că s-a angrenat la un proces lung și complex, care necesită timp prea ca reușitele să fie vizibile.

Edi Iordănescu: „La echipa națională jucătorii trebuie să vină compleți”

„Vin cu un exemplu metaforic. Spun asta cu subiect și predicat. E adevărat că sunt și lucruri intime pe care nu le pot discuta, dar lucrurile generale și importante le-am comunicat și am pus punctul pe i. Greșim un pic în analiză și în abordare. Imaginați-vă că aici e nivelul solului (n.r - arată jos), iar de aici în sus vrem să construim un bloc al performanțelor, să atingem un nivel cât mai înalt. Blocul înseamnă selecția, despre care tot vorbim, că trebuia ăla mai mult, ăla mai puțin. S-a tot schimbat selecția și nu asta e o problemă majoră, că n-a lipsit cineva care a lipsit și putea să câștige singur jocul naționalei. Vorbim de analiza jocurilor noastre, de analiza adversarului, de metodica de lucru, de ieșirile în spațiul public, de cum ne alimentăm, de cum ne recuperăm, de ce se întâmplă în jurul echipei naționale. Totul vedem de la nivelul solului în sus. Dar hai să ne uităm de la nivelul solului în jos. Acolo e focusul meu. 70% este la fundația. Dacă nu e solidă, nu are cum să susțină blocul ăla și să mergem la performanță. Fundația înseamnă mentalitate, spirit, atitudine, patriotism, devotament, capacitatea de a te motiva, de a da totul în jocuri. Lucrurile astea se cultivă, se cresc, se dezvoltă. Nu pot să pun în cârca jucătorilor pentru că are legătură și cu noi toți care îi formăm și contribuim la dezvoltarea lor. Aici vorbim de vârful piramidei. La echipa națională, lucrurile ar trebui bine definite și să nu stăm să vorbim atât despre amănuntele astea, ci jucătorii să vină compleți”, a declarat Edi Iordănescu la conferința de presă premergătoare meciului cu Finlanda.

Totodată, selecționerul l-a oferit ca exemplu pe omologul său din Finlanda, care a beneficiat de credit timp de 7 ani din partea Federației.

„Jucăm mâine cu Finlanda. Antrenorul Finlandei a intrat în anul al șaptelea, eu am ajuns la vreo 21 de zile în total. Cu siguranță că nu pot schimba într-un timp atât de scurt această fundația, dar dacă nu-mi dau toată silința, nu-i responsabilizez, să vină cu altă mentalitate, cu siguranță că șansele vor fi mai mici.

Mă lupt ca să construiesc mentalitatea potrivită, să aducem spiritul înapoi. Știu că și colegii de dinaintea mea au încercat. Din păcate, asta este problema cea mai mare. Din păcate, analizăm, criticăm și schimbarea nu vine”, a precizat Iordănescu Jr.