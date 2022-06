Mihai Stoica, fără milă cu Edi Iordănescu: "Nu ai carieră! Nu vorbi despre asta, că nu vrea nimeni să te audă"

Managerul general de la FCSB s-a arătat din nou deranjat de discursul selecționerului de după meciul cu Muntenegru (0-2), când Edi Iordănescu a spus că "nu a mers la echipa națională pentru a-și distruge cariera".

Mihai Stoica, fără milă cu Edi Iordănescu

Mihai Stoica i-a oferit o replică tăioasă lui Edi Iordănescu, transmițându-i că nu ar avea ce carieră să își strice, având în vedere că "are doar jumătate de titlu", făcând referire la campionatul cucerit cu CFR Cluj, în sezonul 2020/2021, când a preluat echipa în etapa a 12-a.

"Nu poți să ceri să fie bărbați dacă tu nu riști. Vezi că nu iese nimic, măcar riști. Dar când faci echipa cum ai făcut-o... A vorbit de carieră. Nu are carieră! Carieră au cei care au dus o echipă în primăvara europeană. Am enumarat Zenga, Pratasov, Reghecampf, Petrescu, Dică, Șumudică, chiar și Rednic.



Asta e ideea ca să vorbești de carieră. Eu aș putea să vorbesc de carieră că am 7 calificări în primăvarea europeană, dar nu vorbi de carieră când ai jumătate de titlu. Și nu vorbi despre tine, că nu vrea nimeni să te audă despre asta", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Ce a spus Edi Iordănescu

"Tricolorii" au pierdut la Podgorica, după o partidă în care nu au contat pe plan ofensiv și au încasat două goluri după două gafe ale lui Vlad Chiricheș, care și-a asumat responsabilitatea pentru acest eșec.

"Am primit cât am meritat, nu vreau să fac o evaluare acum, dar clar lucrurile nu au funcționat. Am pierdut dueluri, am făcut o primă repriză în care n-am reușit să controlăm jocuri, să generăm acțiuni. Am putut să alergăm, să ne mișcăm, dar în repriza a doua ne-am pierdut forța fizică, organizarea defensivă.

Eu n-am venit la echipa națională să-mi stric cariera, am venit să fac performanță și am încredere în continuare în grupul de jucători. Trebuie să schimbăm lucrurile față de trecut, doar așa avem o șansă pentru progres.

Altfel, o să vorbim de o campanie ratată, de alt selecționer și o luăm de la capăt cu aceleași concluzii. Cu siguranță că așteptam alt angajament, altă energie. Nu trebuie să ne ascundem de vorbe, am intrat foarte timorați. Sunt jocuri internaționale și asta înseamnă fotbalul internațional. Vorbim de o grupă în care trebuie să ne construim o anumită identitate, să reușim să fim mai eficienți, mai pragmatici. Ai o oportunitate și o valorifici", a spus Iordănescu, după meciul din Muntenegru.