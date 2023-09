Selecționata lui Edward Iordănescu a primit vizita celor două echipe pe Arena Națională din București. România a reușit să o învingă pe Kosovo, după ce în prima repriza partida a fost întreruptă din cauza unor bannere afișate, dar și scandări cu iz politic.

Ce concluzii a tras Ioan Ovidiu Sabău după "dubla" României din preliminariile EURO 2024

Actual antrenor la FC Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre evoluția naționalei României și a evidențiat faptul că a văzut la elevii lui Edi Iordănescu momente bune. Totodată, Sabău a precizat că fotbaliștii vor ajunge să creadă că sunt slabi, în momentul în care toți îi vor critica.

În urma celor două meciuri din septembrie, România a rămas pe locul doi cu 12 puncte, la două puncte în spatele Elveției. Pe trei se situează Israel, inamicul #1 al tricolorilor.

„Echipa națională, în momentul de față, stă foarte bine în clasament. Sunt niște jucători care nu au încredere. Îi văd și prin reacțiile lor că sunt fără curaj. Prea multă lume nu le acordă încredere (n.r. jucătorilor), toată lumea îi critică, că sunt slabi. Până la urmă, și ei ajung să creadă treaba asta.

Am văzut la ei momente foarte bune, cu momente de nerecunoscut. Mă refer la meciul cu Israel, când în prima repriză am arătat foarte bine, după care am căzut, ne-am retras, n-am avut încredere în noi, nu ne-am dus peste adversar să nu-l lăsăm să joace. (n.r. primul 11 al naționalei ar trebui alcătuit cu mai multă atenție) E o chestie și de inspirație. Depinde și de ce vezi la antrenament”, a spus Sabău, potrivit DigiSport.

România - Kosovo 2-0

Tricolorii au început în forță meciul de pe Arena Națională. În startul partidei, arbitrul a trimis jucătorii la vestiar, din cauza unor scandări și bannere afișate în peluză cu tentă politică îndreptate spre kosovari. După 50 de minute în care s-a negociat restartul jocului, românii au intrat hotărâți să câștige toate cele trei puncte.

Însă golurile au venit abia în repriza secundă. După ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în minutul 59, România s-a năpustit în careul advers, iar fotbalistul și-a răsplătit greșeala în minutul 83 cu un gol care a zguduit mai întâi bara laterală. Ulterior, Valentin Mihăilă a rupt plasa, din pasa lui Rațiu (90+3'), iar elevii lui Edward Iordănescu au reușit să cucerească toate cele trei puncte din a șasea etapă a preliminariilor EURO 2024.

Echipele de start!