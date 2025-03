Absența României de la Mondiale, de 27 de ani, e o statistică care pune o presiune în plus pe umerii naționalei actuale, în aceste preliminarii pentru CM 2026, care vor porni, diseară, la drum.

Pe de altă parte, o statistică demonstrează că România a știut mai mereu să debuteze în forță în campaniile de calificare pentru turneele finale. Ceea ce ne-a scos de pe traiectoria corectă a fost, din păcate, cum am continuat drumul după niște începuturi dătătoare de speranță.

România se pregătește acum de meciul din această seară (ora 21.45), cu Bosnia, încurajată de faptul că a început ultimele două campanii de calificare, pentru Euro 2024 și pentru Mondialul din 2022, cu victorii, după cum se poate vedea mai jos:

Euro 2024

Andorra – România 0-2

România – Belarus 2-1



Mondialul din 2022

România – Macedonia de Nord 3-2

România – Germania 0-1



Ca să vedem când am dat-o în bară, de la bun început, trebuie să ne întoarcem până pe 23 martie 2019. Adică, acum 6 ani. Atunci, cu Cosmin Contra selecționer, România a fost învinsă, la Stockholm, de Suedia, în preliminariile Euro 2020, turneu final de la care am și lipsit de altfel, după ce am ratat calificarea, la baraj, cu Mirel Rădoi pe bancă.

Euro 2020

Suedia – România 2-1

România – Feroe 4-1

Pițurcă, înger și demon

În rest, când luăm la puricat campaniile de calificare din ultimii ani, observăm că Victor Pițurcă e selecționerul care iese în evidență. Atât cu cele mai valoroase rezultate obținute, la startul unei campanii, dar și cu o adevărată înfrângere catastrofală!

Concret, Piți a strâns 4 puncte, în primele două partide de calificare pentru Euro 2016, învingând Grecia în deplasare și făcând un egal cu Ungaria, la București. Ulterior, el a părăsit naționala pentru a prelua Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită), iar România a fost dusă la turneul final din Franța de Anghel Iordănescu. Au contat însă enorm punctele făcute de Pițurcă, în primele trei etape, 7 mai precis, în condițiile în care Piți, pe lângă cele două rezultate amintite, a învins și Finlanda, în deplasare, scor 2-0, după care a plecat la arabi.

Mondialul din 2018

România – Muntenegru 1-1

Armenia – România 0-5

Euro 2016

Grecia – România 0-1

România – Ungaria 1-1

Lucescu jr și Piți, rateuri de la bun început

Cele mai slabe debuturi ale României, în trecutul recent al tricolorilor, s-au produs sub comanda lui Răzvan Lucescu și Victor Pițurcă.

Primul n-a fost în stare să câștige cu Albania și Belarus, în primele două etape din preliminariile Euro 2012, turneu final de la care am și lipsit.

Iar Pițurcă a „reușit“ să pășească în campania de calificare pentru CM 2010 cu un rezultat catastrofal, acasă: 0-3 cu Lituania, la Cluj.

Mondialul din 2014

Estonia – România 0-2

România – Andorra 4-0



Euro 2012

România – Albania 1-1

Belarus – România 0-0



Mondialul din 2010

România – Lituania 0-3

Feroe – România 0-1