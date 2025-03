Trei meciuri și trei victorii pentru tricolori pe arena din Serravalle

San Marino Stadium, cunoscut în trecut ca Stadio Olimpico di Serravalle, este o arenă multifuncțională localizată în Serravalle, unul dintre cele nouă castelli ale statului San Marino. Este administrat de Federazione Sammarinese Giuoco Calcio și este folosit concomitent de echipa națională din San Marino și de cluburile SS Cosmos, SS Folgore Falciano Calcio și AC Juvenes/Dogana.



Stadionul a fost inaugurat în 1969, are o capacitate de 4.798 de locuri și gazonul natural are dimensiunile 103 metri x 67 metri. A fost redenumit "olimpic" cu ocazia Jocurilor Statelor Mici ale Europei din 1985.

În 2019, a găzduit meciul României U21 contra Croației (4-1), primul disputat de "tricolori" la Campionatul European, iar la nivel de seniori s-a jucat aici meciul din preliminariile Euro 1992 (3-1 pentru România / 27 martie 1991) și un amical, în urmă cu 14 ani (1-0 pentru România / 10 august 2011).

San Marino este cea mai veche republică în funcțiune din lume



Conform legendei, statul a fost înființat de Sfântul Marinus, un pietrar originar din Insula Rab (aflată acum pe teritoriul Croației), care a venit să muncească la Rimini, împreună cu prietenul său, Leo. Ulterior, după începerea persecuției creștinilor sub împăratul roman Dioclețian, acesta s-a retras pe Monte Titano, unde a fondat o biserică, care a devenit nucleul orașului și țării San Marino.



Statul San Marino este cea mai veche republică în funcțiune din lume, câștigându-și independența față de Imperiul Roman în anul 301, debarasându-se de controlul Statele Papale în 1291 și ratificând primul act cu rol de constituție în 1600. Are o suprafață de 61.19 km2, o populație de 35.436 locuitori (densitate - 579 locuitori per km2) și un PIB nominal de 2.034 miliarde de dolari (59.405 dolari per capita / al 12-lea na nivel mondial, în 2024).



Este o țară fără ieșire la mare, deși se află la aproximativ 10 km de coasta Adriaticii, în munții Apenini, înconjurată de teritoriu Italiei, respectiv regiunile Marche și Emilia-Romagna. Țara este împărțită în nouă castelli (comune), acestea fiind Acquaviva, Borgo Maggiore, Chiesanuova, Citta di San Marino, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino și Serravalle.



San Marino nu face parte din Uniunea Europeană, dar are semnat un angajament prin care a primit acceptul să folosească moneda euro. Principalele ramuri economice sunt turismul, agricultura (vin, lactate), sistemul bancar, producția de electronice și ceramică. Nu există date oficiale, dar în San Marino ar locui peste 200 de familii de români.



Foto - Getty Images