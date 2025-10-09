Austria se duelează mai întâi cu San Marino, în această seară, de la 21:45, iar, mai apoi, austriecii vor face deplasarea la București pentru meciul cu România (duminică, 21:45).

Austriecii vor o victorie la scor cu San Marino

Austria este în acest moment pe locul doi în Grupa H, cu 12 puncte, la egalitate cu liderul Bosnia și la cinci lungimi în fața tricolorilor. Austriecii speră la o victorie la scor în fața ultimei clasate, San Marino, având în vedere că golaverajul este primul criteriu de departajare.

De altfel, dacă la meciul cu San Marino, jurnaliștii de la Krone sunt convinși că echipa lui Ralf Rangnick nu poate rata victoria, situația este diferită când vine vorba despre deplasarea în România pe care austriecii o consideră foarte dificilă.

”Austria va înfrunta San Marino, echipa aflată pe ultimul loc în clasamentul mondial, care a câștigat doar de trei ori în întreaga sa istorie internațională, de fiecare dată împotriva Liechtensteinului. Prima confruntare s-a încheiat cu o victorie în deplasare, 4-0, pentru naționala Austriei, în luna iunie. De această dată, o victorie mai categorică ar fi de dorit pentru golaveraj.

Austria a câștigat toate cele patru meciuri disputate până acum în preliminarii. A cincea victorie este programată pentru joi, înaintea meciului dificil din deplasare cu România, de duminică. Potrivit selecționerului Ralf Rangnick, echipa dorește să meargă la București cu o victorie convingătoare în palmares”, au scris cei de la Krone.

