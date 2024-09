Au pierdut cu Cipru, dar vor să îi învingă pe tricolori. Mesajul războinic transmis de lituanieni

La Priștina, Mircea Lucescu a revenit cu o victorie pe banca naţionalei tricolore, după o pauză de 38 de ani. Dennis Man a fost şi jucătorul care a deschis scorul, în minutul 40, după o acţiune personală, urmată de un şut de la 16 metri, la colţul lung.

Răzvan Marin a transformat un penalty în minutul 51 şi a majorat avantajul României. În minutul 81, Valentin Mihăilă a profitat de o gafă a apărării gazdelor şi a şutat la poartă. Muric a respins, iar Denis Drăguş a recuperat și a marcat, stabilind scorul final.

După confruntarea cu Kosovo, România joacă pe teren propriu cu Lituania, luni (09 septembrie), de la 21:45, pe stadionul din Ghencea. În primul meci, Lituania a fost învinsă de Cipru, scor 1-0, însă Kipras Kazukolovas (23 de ani) este optimist cu privire la confruntarea cu tricolorii.

"Noi suntem profesioniști. Nu vom fi triști acum sau nu ne vom pleca capul timp de două zile. Aceasta-i pâinea și untul nostru. Pierzi un meci, îl câștigi pe următorul. Începând de sâmbătă, vom analiza echipa reprezentativă a României și vom merge acolo să câștigăm!

Prestația rămâne pozitivă, indiferent de rezultat. Am încercat și am arătat un fotbal aspectuos. Echipa și-a dat toată energia pe teren, iar jucătorii au luptat una pentru celălalt.

Am fost aproape de gol, am lovit cu mingea un coechipier în prima parte. Prestația rămâne pozitivă, indiferent de rezultat. Am încercat și am arătat un fotbal aspectuos. Echipa și-a dat toată energia pe teren, iar jucătorii au luptat una pentru celălalt. Nici n-am avut noroc, dar așteptăm meciul următor", a declarat fundașul central de la FC Astana.

Lotul României convocat de Mircea Lucescu pentru primele două meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 25/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova (0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 21/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 31/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 21/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Iulian CRISTEA (Universitatea Cluj, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 39/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 28/7), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 74/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 59/5), Marius MARIN (Pisa | Italia, 22/0), Darius OLARU (FCSB, 20/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 39/5), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 24/4), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 17/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova | 18/3), Andrei ARTEAN (CFR Cluj | 0/0);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 15/3), George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 44/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 39/5).

* Selecțiile și golurile sunt cele dinaintea meciului cu Kosovo.