Atentie la ELE! Marile PERICOLE care ii "pandesc" pe jucatorii lui Radoi in Islanda. Verisoarele care au ARUNCAT IN AER nationala Angliei

Fotbalistii nationalei Romaniei trebuie sa stea departe de "tentatiile" nordice care au ademenit recent doi internationali englezi.

Capitala Islandei, Reykjavik, pare sa fie un loc "periculos" pentru orice echipa din lume, si asta nu numai din punct de vedere fotbalistic. Au patit-o recent cei din nationala Angliei, care au jucat in Islanda la inceputul lunii septembrie, in Liga Natiunilor.

Astfel, Mason Greenwood si Phil Foden au fost scosi din lot si trimisi acasa de delectionerul Southgate dupa ce in presa au aparut dovezi cu cei doi tineri fotbalisti de la Manchester United, respectiv Manchester City, in compania unor fotomodele locale, chiar in hotelul unde erau cazati britanicii.

Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir (20 de ani) si verisoara sa Lara Clausen (21 de ani) au fost domnisoarele in cauza, care si-au recunoscut ulterior intentia de a se intalni cu cei doi fotbalisti. Nadia, care se lauda cu un titlu de Miss Islanda Universe, in 2019, a precizat ca a luat legatura cu Greenwood cu cateva zile inainte ca delegatia Angliei sa ajunga la Reykjavik. De asemenea, fetele au subliniat ca nu se pricep la fotbal si ca nu stiau despre interdictia impusa jucatorilor de a se intalni cu alte persoane in aceasta perioada de pandemie.

Probabil ca toti fotbalistii romani selectionati de Mirel Radoi sunt la curent cu acest eveniment, astfel ca sunt pusi n tema in legatura cu "pericolele" de sex feminin din Islanda. Dupa intreg scandalul iscat in septembrie, Nadia si Lara au avut cateva zile dificile, fiin urmarite de presa, insa apoi si-au revenit la viata normala, asa dupa cum se poate vedea si pe conturile lor de Instagram, unde obisnuiesc sa se pozeze cat mai sexy posibil.