Greenwood SOCHEAZA din nou! A fost surprins inhaland DROGURI chiar inainte de episodul in care a adus femei in cantonamentul Angliei! Reactia jucatorului

Problemele se tin lant de Mason Greenwood (18 ani)!

Dupa aparitia imaginilor cu el si Phil Foden, care au chemat la hotelul in care se afla in cantonament nationala Angliei doua femei, Greenwood este protagonistul unui nou scandal.

Atacantul lui Manchester United apare intr-o noua ipostaza socanta. Greenwood a fost surprins de fata cu care se afla, in timp ce inhala oxid de azot, al saptelea cel mai popular drog din lume.



Intamplarea s-a petrecut in urma cu cateva saptamani, intr-un apartament din Manchester, iar filmarea a fost pusa pe Snapchat, anunta The Sun.

Greenwood a reactionat printr-un comunicat, cerandu-si scuze pentru tot ce a facut.

"Mi s-au adus la cunostinta pericolele de sanatate asociate cu astfel de practici si recunosc ca doar sa incerc asta, asa cum se vede in poze, a fost o lipsa de judecata din partea mea.

Ii sfatuiesc pe toti sa nu imi urmeze exemplul. La 18 ani sunt in continua invatare. Cu toate astea, am invatat in aceasta saptamana ca sunt mult mai aspru judecat datorita carierei mele si trebuie sa respect asta pe viitor.

Sunt determinat sa le rasplatesc increderea avuta in mine managerului si antrenorilor mei", a spus Greenwood.

Sursa foto: The Sun