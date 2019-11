"Asta nu e personalitate. E lipsa de educatie!" Gestul pe care nu-l vom mai vedea in era Radoi! Ce il deranjeaza pe selectioner

Mirel Radoi a fost prezentat oficial ca selectioner al Romaniei.

Mirel Radoi a fost intrebat daca portarul celor de la Genoa, Ionut Radu, va aduce si la echipa mare a nationalei discursurile incurajatoare pe care le tinea in vestiar la U21:

"Intai va trebui sa continuie cu performantele pe care le-a aratat si in trecut ca sa poata fi convocat. Dupa aceea e clar ca poate avea discursul lui, atat Radu cat si ceilalti jucatori pentru ca avem nevoie de jucatori cu personalitate. Trebuie doar sa se faca diferenta de cum vedem noi personalitatea. Spunea colegul dumneavoastra despre jucatorii tineri care nu saluta. Asta nu este personalitate. Personalitatea trebuie sa ti-o arati in timpul meciului. Asta e o lipsa de educatie, dar chiar s-a intamplat. Noi avem nevoie de jucatori cu personalitate cum e Radu, dar poate fi si alt jucator care poate avea un discurs in vestiar. Asta nu inseamna ca va afecta cumva discursul pe care antrenorul echipei il va avea", a spus Mirel Radoi.