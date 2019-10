Am fost dominati clar, dar am raspuns bine pe contraatac! Ce arata cifrele meciului cu Norvegia

Romania a remizat cu Norvegia, scor 1-1, fiind egalata printr-un gol venit in minutul 90+2.

Cifrele din partida Romania - Norvegia arata o posesie mult mai buna a mingii si un joc mai combinativ pentru nordici, dar mai multe suturi spre si pe poarta ale „tricolorilor”. In ciuda faptului ca am jucat pe teren propriu, am cedat initiativa norvegienilor, care au ajuns destul de usor aproape de careul nostru, dar fie au fost blocati inainte sa suteze spre poarta lui Tatarusanu, fie au ratat tinta. Elevii lui Cosmin Contra si-au impus rar stilul de joc, majoritatea ocaziilor venind la capatul unor actiuni de contraatac. In urma acestui egal, Romania se afla pe locul al treilea in Grupa F, cu 14 puncte acumulate dupa 8 meciuri jucate, in spatele Spaniei (20p) si Suediei (15p), dar inaintea Norvegiei (11p).

Romania - Norvegia, 15 octombrie, 2019, Arena Nationala

Goluri – 1 / 1

Suturi spre poarta – 16 / 14

Suturi pe poarta – 7 / 4

Suturi blocate - 1 / 4

Cornere – 5 / 8

Offside – 2 / 2

Posesie – 40% / 60%

Pase – 287 / 517

Pase complete – 215 / 429

Acuratetea paselor – 75% / 83%

Mingi recuperate – 38 / 38

Tacklinguri – 7 / 4

Faulturi comise – 12 / 9

Cartonase galbene – 3 / 0