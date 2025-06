Ștefan Baiaram a părăsit cantonamentul din Austria și s-a întors acasă, din cauza unei accidentări care îl face indisponibil pentru EURO 2025.



Ștefan Baiaram și-a găsit cu greu cuvintele



Jucătorul Universității Craiova a acuzat o contractură la adductor în meciul cu Dinamo, ultimul din sezon. Deși a încercat să se refacă în zilele petrecute cu lotul, verdictul a fost clar: nu poate fi recuperat la timp.



Baiaram (22 de ani) a fost vizibil afectat și a vorbit cu greu, direct de la aeroport, cu reporterul PRO TV Paul Ciucă.



„Sunt foarte dezamăgit. Îmi pare rău că nu am putut fi alături de colegii mei, îmi doream enorm acest lucru. Am muncit un an întreg pentru a participa la acest turneu.

Îmi pare rău, dar le doresc băieților să facă o figură frumoasă, pentru că formează un grup bun și unit. Sunt convins că vor ieși din grupe. Am suferit o contractură musculară după meciul cu Dinamo.



Am încercat să mă odihnesc două zile, sperând că îmi voi reveni, dar nu a fost posibil. Trebuia să stau mult mai mult și acum mă întorc acasă să mă liniștesc, să petrec timp cu familia și să încerc să trec peste această situație.



Este al doilea Campionat European la rând când nu reușesc să fac parte din lot. Sincer, cred că este și o chestiune de ghinion. Pentru a doua oară, mi se întâmplă exact cu o etapă înainte de a merge la turneu. Încerc să iau lucrurile așa cum vin și să mă detașez puțin de fotbal, pentru că e deja prea mult.



Am primit o mulțime de mesaje de încurajare, ceea ce înseamnă enorm pentru mine. Este o perioadă grea, dar sper să trec cât mai repede peste.

Le-am urat băieților baftă, știu că vor trece de grupe, acesta este obiectivul nostru și sper să îl atingă. Toți colegii m-au sunat, au fost alături de mine. Îi cunosc de ani de zile și le mulțumesc pe această cale”, a declarat Ștefan Baiaram pentru PRO TV și Sport.ro.



Ștefan Baiaram: "Îi voi urmări de acasă"



Accidentarea vine într-un moment excelent pentru el din punct de vedere sportiv: în sezonul recent încheiat, a jucat 43 de partide și a înscris 12 goluri pentru Craiova.



Din păcate, este al doilea Campionat European consecutiv pe care îl ratează, după ce și la ediția trecută a fost lăsat pe dinafară din cauza unei alte accidentări, produse tot cu puțin timp înainte de plecarea la turneu.



"(n.r. - Cât de departe poate ajunge generația voastră?) În primul rând, ne dorim să trecem de grupe. Avem trei adversari foarte puternici, iar primul meci este cel mai important. Dacă vom obține un rezultat pozitiv acolo, sunt sigur că vom ieși din grupă.

Probabil îi voi urmări de acasă. Am discutat cu antrenorul dacă există vreo soluție să rămân, dar am decis împreună că e mai bine să mă întorc, să stau cu familia, să mă liniștesc și să mă recuperez. Sunt prietenii mei, colegii mei, le doresc mult succes și sunt alături de ei. Ei știu asta”, a continuat Baiaram.



România U21 va evolua în Grupa A la turneul final din Slovacia (11-28 iunie), alături de Spania, Italia și țara gazdă. Toate meciurile vor fi transmise în direct pe VOYO, PRO TV și PRO ARENA.