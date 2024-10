Pancu: "Meciurile decisive se câștigă respectând trei lucruri!" România U21 - Elveția U21 e marți (19:00), pe Pro Arena și VOYO

Daniel Pancu, a declarat, luni seara, că jucătorii săi trebuie să fie mai atenţi decât de obicei în meciul cu Elveţia, pentru că este ultimul din cadrul preliminariilor Campionatul European U21 şi nu va mai fi altul pentru a repara ceva în cazul unor greşeli.



"Meciurile decisive se câştigă respectând trei lucruri esenţiale: în primul rând să nu ne asumăm niciun risc în jumătatea noastră, apoi concentrare maximă la tot ce înseamnă fază fixă ofensiv şi defensiv şi în ultimul rând să rămânem 11 contra 11 cât mai mult timp, dacă e posibil pe toată durata jocului. Jocul îl abordăm la victorie, nu se discută lucrul ăsta. Doar că trebuie să fim mai atenţi decât de obicei şi la alte aspecte, pentru că s-ar putea să nu mai avem timp să revenim. Adică 100% e ultimul meci, e decisiv şi nu mai avem altul la dispoziţie ca să reparăm dacă o să greşim ceva mâine. Dar nu vom greşi", a spus tehnicianul.

Pancu, înainte de România - Elveția



"Am încercat să nu transmitem niciun fel de tensiune jucătorilor. Suntem la finalul unei campanii în care evoluţiile noastre au fost în cea mai mare parte reuşite, bune sau foarte bune. Este ultimul joc al acestei grupe şi suntem pe prima poziţie a clasamentului, absolut meritat după evoluţiile noastre. Este un joc de EURO pentru că mâine întâlnim un adversar de EURO, cu jucători care au participat la un turneu final, cum avem şi noi patru în lot în acest moment", a adăugat selecţionerul.



Daniel Pancu a explicat că îşi doreşte să ducă mai departe tradiţia naţionalei de tineret a României de a se califica la turneul final al Campionatului European.



"În meciul precedent cu Muntenegru am redevenit noi (n.r. - România a învins cu 6-2), cei care am început această campanie, noi care avem bucuria de a juca fotbal, noi care avem datoria a duce mai departe o tradiţie a naţionalelor de tineret din ultima vreme, mă refer la calificările acestea la un turneu final. Nu a fost un obiectiv acesta al calificării, vorbesc foarte serios. Obiectivul meu a fost să jucăm fotbal şi cât mai mulţi jucători să facă pasul către naţionala mare, dar am ajuns acum cu calificarea pe masă", a afirmat el.