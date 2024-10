Deși tinerii tricolori au avut o prestație foarte bună, partida a avut parte și de momente tensionate. Daniel Pancu a avut o reacție nervoasă în minutul 28, când Luca Jazquez a intervenit extrem de dur asupra lui Louis Munteanu și, inițial, arbitrul partidei i-a arătat doar cartonașul galben fotbalistului elvețian.

Gigi Becali: ”Nu vreau să-l critic pe Pancu, dar a greșit extraordinar de mult!”

Acest lucru l-a enervat teribil pe Daniel Pancu. Selecționerul reprezentativei de tineret a intrat pe teren, s-a repezit la central și a fost ținut cu greu de jucătorii români. Din acest motiv, Pancu s-a ales cu cartonașul roșu și va primi o suspendare.

Gigi Becali a comentat momentul și a transmis că, în opinia sa, selecționerul naționalei de tineret a greșit foarte mult, având în vedere că cel mai probabil Daniel Pancu va fi sancționat.

Totuși, patronul de la FCSB consideră că nu faptul că va fi suspendat este cea mai mare problemă, ci că în CV-ul antrenorului va rămâne o pată uriașă.

”Trebuie să ai stăpânire, mă, ce crezi, că ești în România? Nu știu, nu mă bag eu să comentez, pentru că e prea băiat bun Pancu, nu vrea să-l critic, chiar dacă a greșit extraordinar de mult, nu-l critic pentru calitatea lui de băiat bun.

Așa ceva nu ai voie să faci în viața ta. Lasă că nu stă pe bancă, rămâne pată toată viața lui”, a spus Gig Becali la Fanatik.

Ce a spus Daniel Pancu despre gestul său

"Mi s-a părut că Louis Munteanu e fără suflare. Mi s-a părut că e leșinat. Din unghiul meu am văzut o talpă în gât și am văzut arbitrul cu cartonaș galben. Gestul e incalificabil, îmi cer scuze, dar în momentul ăla am fost un milion la sută că a fost de roșu și nu știu dacă ar fi întors dacă nu intram pe teren. Un gest necugetat, dar, în același timp, cred că a și ajutat echipa", a spus Daniel Pancu, în exclusivitate la PRO TV.