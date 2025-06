Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Trnava, pe ”City Arena”, în prima rundă de la Campionatul European de tineret, organizat pe teritoriul Slovaciei, care este transmis în direct pe VOYO, la Pro TV și Pro Arena.

Marica: „Greșeala tipică din campionatul românesc”



Ciprian Marica a vorbit, la Studioul EURO U21 despre jocul „tricolorilor mici” și e de părere că jucătorii lui Pancu s-au descurcat foarte bine, având în vedere diferența clară dintre cele două naționale.

Fostul fotbalist a scos în evidență greșeala de la golul italienilor și faptul că s-a simțit absența lui Daniel Pancu de pe bancă.



„Am făcut un joc bun având în vedere că România are o valoare de 29 de milioane de euro, în timp ce Italia are o valoare de 191 de milioane de euro. Am putut să ne ridicăm la nivelul lor!

Este greșeala tipică din campionatul românesc, în care fundașii se uită la minge, dar în fața porții mereu e cineva care vrea să bage mingea în poartă.

Jocul așteaptă greșeala, s-a văzut că echipa a avut teamă. E un adversar de calibru, așteaptă greșeala și e 1-0 pentru ei.

Este doar vina lui Pancu pentru faptul că nu e acolo. Ar fi putut să influențeze jocul, dacă era pe bancă.”, a declarat Ciprian Marica, studioul EURO U21, de la Pro TV.