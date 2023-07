David Popovici, prima reacție după ce a pierdut titlul mondial la 200 de metri liber: ”Nu o să mint”

La final, Popovici și-a îndreptat privirea către ecranul pe care era prezentat clasamentul și a părut surprins când și-a văzut numele pe a patra poziție.

Înotătorul român a avut și un discurs echilibrat după ce a pierdut titlul mondial la 200 de metri liber.

David Popovici: ”Nu o să mint”

”Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat, sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost foarte bune, dar pur și simplu nu am mai putut. Adică am dat cât am putut.

Se întâmplă. Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim și cum am reușit să ne pregătim. Acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru”, a spus David Popovici.

Înotătorul român, pregătit de antrenorul Adrian Rădulescu, a ajuns în ultimul act al probei de 200 m liber cu cel mai bun timp din semifinale - 1:44.70 min.

Între aur (Matthew Richards - 1:44.30) și argint (Tom Dean - 1:44.32) au fost doar 2 sutimi de secundă, locul 3 este al lui Sun-woo Hwang (1:44.42). Pentru înotătorul român urmează joi calificările la 100 m liber.