Zmarandescu se implica in scandalul momentului! "Ghita a provocat, asa ca trebuie sa se bata in gala lui Morosanu!"

Zmarandescu n-a mai luptat in tara de multi ani!

In 2006, Zmarandescu s-a batut cu Sora, iar confruntarea s-a terminat cu scandal! Atunci, Zmarandescu a fost lovit dupa ce lupta a fost oprita. Ghita a stat atunci in coltul lui Sora. Ghita si Morosanu sunt aproape de lupta anului.



"In momentul in care provoci pe cineva inseamna ca accepti conditiile celui pe care l-ai provocat. Te duci dupa el si il bati la el acasa cum se spune", a spus luptatorul.



Zmarandescu si-a deschis sala, iar acum se mai lupta doar cu fiica lui, Victoria.