Generatia de Aur din fotbal trece in galerie! Crema fotbalului vine sa-l sustina pe luptatorul fenomen din Romania!

Raducioiu, Stelea si stelistii vin sa strige pentru Sorin Caliniuc in piramida mondiala de la Bucuresti.

Florin Raducioiu si Bogdan Stelea s-au antrenat alaturi de Sorin Caliniuc inaintea piramidei de 20.000 euro de la Bucuresti. Cele doua vedete ale generatiei de aur vor veni si la gala SAS Gym Legendele Piramidei pentru a-l sustine pe luptatorul lor favorit.

In primul meci din piramida, Caliniuc va lupta cu francezul Dylan Salvador, sportiv care in 2016 a castigat turneul Contender din circuitul Glory. Alti doi super luptatori din Glory, Kayal Dzhaniev si "Bad News" Chris Baya vor lupta in cealalta semifinala a piramiei.

"Am avut ocazia sa vad prin ce trece un luptator la antrenamente. Sorin mi-a aratat ce inseamna munca si suferinnta in acest sport de contact" povesteste Raducioiu.

"Caliniuc este tanar, cu o mare dorinta de lupta si sunt sigur ca va reusi printre cei mai buni" spune Bogdan Stelea.

Ca si la prima piramida castiigata de Caliniuc, Mihai Stoica ii cheama pe jucatorii de la FCSB sa-l sustina pe luptatorul fenomen din Romania.

"Cei care-l antreneaza pe Caliniuc au inteles ca el poate evolua doar luptandu-se cu cei mai bun din lume. Sunt doar luptatori de mare valoare in gala, singurul defect al acestui evenioment este ca se va termina prea repede". spune Mihai Stoica. Gala SAS Gym Legendele Piramidei e in direct la PRO X, maine seara, de la ora 21:00. In cadrul galei vor avea loc si trei super fight-uri. Romanii Amansio Paraschiv, Alexandru Irimia si "El Nino" Pattvean vor lupta si ei cu adversari de top din cele mai puternice promotii de pe mapamond.