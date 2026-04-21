Jamal Musiala este aproape refăcut complet

Antrenorul bavarezilor, Vincent Kompany, a confirmat într-o conferință de presă că Jamal Musiala este foarte aproape de forma maximă, după o perioadă dificilă din punct de vedere fizic.

„A progresat mult fizic. Este aproape de cel mai bun nivel al său, poate alerga și face pressing, câștigă dueluri. Este deja într-o formă excelentă și extrem de periculos în fața porții. Aștept momentul în care se va simți complet liber”, a declarat tehnicianul.

Cotat la 120 de milioane de euro, Musiala nu a avut un sezon ușor, fiind afectat de accidentări. A bifat doar 16 meciuri, însă a contribuit decisiv cu patru goluri și cinci pase decisive.

Partida PSG - Bayern Munchen se joacă marți, 28 aprilie, pe Parc des Princes, nu mai devreme de ora 22:00 și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.