Marius Șumudică a făcut o analiză amplă a meciului de la București și a criticat mai multe aspecte din jocul celor de la FCSB. Fostul antrenor de la Rapid consideră că formația roș-albastră are probleme serioase atât la partea fizică, cât și la cea mentală.

Marius Șumudică, după FCSB - Shkendija 1-2: "O harababură tactică inimaginabilă! FCSB suferă fizic și mental"



Șumudică este de părere că FCSB a greșit prin schimbările făcute și prin sistemul de joc abordat. În plus, susține în continuare că Shkendija este o echipă foarte modestă, însă calificarea istorică a fost provocată de jocul foarte slab al campioanei României.



"Nu mă așteptam. Dacă mă întrebai înainte de această dublă cine se va califica, eram ferm convins că FCSB. Dacă mă întrebai după primul meci din Macedonia, văzusem o echipă Shkendija modestă și eram convins, la fel, că FCSB poate întoarce rezultatul de o manieră categorică.



Din păcate, așa cum am mai spus în trecut, se adeverește. Atât timp cât în fotbalul actual nu reușești să câștigi duelurile unu contra unu, acest lucru are o repercusiune asupra grupului. Dispare încrederea și pierzi suportul publicului făcând erori. Eu, când pregătesc meciurile, le spun jucătorilor ca în primele 10-15 minute să câștige duelurile pentru că așa câștigi încrederea coechipierilor, câștigi încrederea publicului, câștigi încrederea băncii tehnice și încrederea în forțele tale.



Trebuie să pleci de la lucruri simple ca să ajungi după la călcâie și la pase decisive. În momentul de față, asta nu se vede la FCSB. FCSB suferă din punct de vedere fizic! Din păcate, nu se vede nicio remediere. Asta nu poți face peste noapte atât timp cât jucătorii nu au minute, joacă foarte puțin, sunt schimbați și joacă câte 45 de minute. Și eu sunt adeptul rotației, dar nu într-o manieră ca aceasta, adică să schimbi 6-7 jucători de la un meci de campionat la un meci de cupă europeană.



În momentul în care apar accidentări pe început de pregătire, e deja un semn de întrebare. FCSB a început pregătirea cu 10 zile peste celelalte echipe din Liga 1. Au început pregătirea pe 19 iunie și au jucat primii în Supercupa cu CFR Cluj. Se vede clar că FCSB suferă din punct de vedere fizic. Totul vine de la cap, de la mental. Când nu te ascultă mingea, nu găsești soluția ideală. Văd jucători la mijlocul terenului care au nevoie de 3-4 atingeri pentru a găsi soluția. Asta pleacă de la cap.



Din punct de vedere tactic, eu am spus și repet. Poate până la urmă voi fi auzit. FCSB are la mijlocul terenului 5 jucători cu același profil - Chiricheș, Lixandru, Șut, Alhassan și Perianu. Toți sunt cu caracteristici de număr 6. Să nu mai vorbim că Vlad Chiricheș pleacă din fundaș central. Și atunci, niciunul nu cere mingea în profunzime, nu are viteză și nu vine ca jucător surpriză din zona 2 în zona 3. Ei aici suferă în momentul ăsta.



În a doua repriză, tu rămâi în teren într-un 4-4-2. De fapt, Alibec cobora între linii și încerca să lege jocul ca un număr 10. Îl văd pe Bîrligea în partea stângă, mai intră și Politic... deci eu n-am văzut o așa harababură în viața mea! O harababură inimaginabilă din punct de vedere tactic.



Iese Ngezana la o fază fixă în favoarea ta, unde aveai nevoie de talie. Am mai atras atenția și am spus că FCSB are mari probleme la faze fixe. Iată că FCSB primește gol la fază fixă încă o dată.



Lumea scoate în evidență jocul celor de la Shkendija, dar Shkendija este o echipă modestă, o echipă care a fost lăsată să joace din lipsa de agresivitate a jucătorilor FCSB-ului. Numărul 8 de la ei avea nevoie de 4-5 atingeri și era foarte lent, dar avea timp să facă atingerile și să joace. Aduceți-vă aminte câte situații a avut Shkendija, dar din lipsa calității au ajuns fie la centrare, fie la șut și au ratat cu nonșalanță. Este exact caracteristica unui jucător de Liga 2. Nu se poate să ai atâtea situații de 3 contra 2. Orice altă echipă o prindere ieri pe FCSB ar fi marcat cu siguranță mai multe goluri.



Revenind la FCSB, consider că la meciurile de acasă nu trebuie să joace cu doi închizători atât timp cât nu are un număr 10. A început cu Cisotti număr 10, dar după a fugit din zona respectivă. Cisotti e un inter, un jucător care niciodată nu poate juca număr 10. Neavând acest liant între fundași și linia de atac, apare o discrepanță în zona mijlocașilor, acolo unde nu există niciun jucător care să-ți dea o pasă filtrantă. Singurul e Octavian Popescu, dar în anumite momente, iar el e schimbat la pauză. Octavian Popescu era singurul jucător cu valențe de decar. Pe mine m-a surprins și intrarea lui Lixandru pe final de joc. Nu știu de ce-l mai bagi pe Lixandru. Rămâi în 4-4-2, cu doi închizători, iar Chiricheș și Șut sunt foarte lenți. Ei, și dacă ar vrea să penetreze, să accelereze, nu au calitate. Ei conduc foarte dificil mingea și nu au calitatea de a juca în profunzime", a spus Marius Șumudică, la Fanatik.



