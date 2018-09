Schimbare ISTORICA in Champions League! Finala PARASESTE EUROPA. Anunt urias: unde ar putea sa se joace

Negocierile au inceput si sunt semnale ca totul ar putea deveni oficial in viitorul apropiat!

Dupa ce liga spaniola a acceptat ca o partida din acest sezon sa se dispute in Statele Unite, un personaj media important face un anunt urias: finala Champions League din 2021 s-ar putea juca la New York!

James Rores, chief executive al companiei Mediapro, cu sediul la Barcelona, spune ca discutiile au inceput deja.

"Vrem sa vedem daca se poate face acest lucru, proiectul e foarte bun", a spus Roures pentru Radio Catalunya.

In 2007, Premier League a propus ca o etapa special creata a campionatului englez, a 39-a, sa aiba loc in afara Angliei. Ideea a fost intampinata cu critici din partea expertilor TV si a fanilor si a disparut din discutia publica la inceputul lui 2008. In deceniul scurs de atunci, Supercupele din Italia sau Franta s-au disputat pe alte continente. Francezii au dus meciul dintre campioana si castigatoarea cupei in China, acum o luna si jumatate.