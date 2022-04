Replica lui Diego Simeone după ce a devenit ținta ironiilor: "Nu sunt de acord!". Cum va juca în returul cu City

În meciul tur, Atletico Madrid a înregistrat o premieră negativă, nu a expediat niciun șut spre poarta lui Manchester City, iar echipa lui Diego Siemone a devenit ținta criticilor și a ironiilor după ce a preferat un stil foarte defensiv și a fost surprinsă în unele momente cu un sistem inedit, 5-5-0, fără atacant.

Replica lui Diego Simeone după ce a devenit ținta ironiilor

Inclusiv Pep Guardiola a spus că "din preistorie și peste o sută de mii de ani va fi foarte greu să ataci contra unui astfel de sistem", iar Diego Simeone i-a oferit o replică tehnicianului de la City, dar și celorlalți care i-au criticat stilul de joc.

În același timp, argentinianul anunță că nu va schimba prea mult în stilul de joc pentru returul de acasă, chiar dacă Atletico va avea nevoie să marcheze pentru a se califica.

"De când am început cariera de antrenor, din 2005 și până azi, nu am criticat niciodată un coleg. Niciodată. Mereu m-am pus în locul lor și am înțeles că sunt diferite moduri de a te exprima în teren și diferite moduri de a răspunde, în funcție de meci. Nu sunt de acord cu criticarea colegilor. Oricine poate vorbi, poate să își spună opinia, dar între colegi...

Nu ne vom îndepărta foarte mult de ceea ce facem de obicei. Sper că vom reuși să combinăm mai bine, să avem o tranziție mai rapidă, mai multe contraacuri, iar jucătorii noștri să aibă parte de o seară fantastică. Orice se poate întâmpla", a spus Diego Simeone, citat de RMC Sport.

În tur, Manchester City s-a impus cu 1-0 contra lui Atletico Madrid, după un gol marcat de Kevin De Bruyne, în minutul 70.

Returul este programat miercuri, de la ora 22:00, pe Wanda Metropolitano. Învingătoarea va înfrunta în semifinale câștigătoarea din duelul Real Madrid - Chelsea.