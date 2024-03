Reacția 'cetățenilor' după ce s-a stabilit sfertul de foc, cu Real Madrid: "Plictisit de tragerile astea"

Aitor Begitistan, director de fotbal la Manchester City, a vorbit despre tragerea la sorţi a sferturilor de finală din Champions League, explicând că nu contează în ce formă este Real Madrid, pentru că echipa are o cu totul altă faţă în competiţia sa de suflet, în care a câştigat 14 trofee.

"Nu prea contează în ce formă este Real Madrid. Este competiţia sa, de-a lungul istoriei au făcut campionate slabe şi au câştigat Champions League. Este o echipă care merge bine în competiţie indiferent de ce întâmplă. Anul acesta sunt cei mai buni în ligă. Este o competiţie de care se bucură, pe care o simt şi atunci când o abordează cred că o vor câştiga din minutul unu. Ştim despre puterea lor mentală, pe baza calităţii pe care o au. Dar şi noi credem, suntem acolo de câţiva ani, am luptat pentru trofeu şi în final l-am câştigat. Ne aflăm într-un moment fenomenal în această competiţie'', a spus Begiristan pentru canalul Movistar+.

În plus, oficialul campioanei din Premier League a avut și o reacție la cald după tragerea la sorți: "Ce păcat, din nou, plictisit de tragerilea astea, mereu la fel. Tragerea este la fel ca anul trecut, schimbăm Liverpool cu ​​Arsenal...

Vom încerca să ne amintim ce s-a întâmplat anul trecut și că am reușit să ajungem în finală.

Au cele mai multe trofee (n.r. cei de la Real Madrid). Ne considerăm puternici, avem o serie bună", a spus Txiki Begiristain, potrivit Marca.

În sezonul trecut, Manchester City a eliminat-o pe Real Madrid cu scorul general de 5-1 (1-1, 4-0) în semifinale, dar în campania 2021/2022, Real Madrid a trecut de City tot în semifinale (3-4, 3-1) şi a câştigat şi trofeul după o finală cu Liverpool (1-0).

