Primul transfer pe axa PSG-Real dupa socul din Champions League? Cristiano Ronaldo il vrea neaparat in echipa: super-fotbalistul care poate veni din vara

Cristiano Ronaldo cere transferul unui fotbalist de la PSG dupa ce Real a eliminat echipa de un miliard de euro a seicilor din Champions League.



Real Madrid a eliminat-o pe PSG in optimile UEFA Champions League, scor general 5-2. Potrivit presei spaniole, starul de pe "Santiago Bernabeu" a cerut conducerii transferul unui fotbalist important de la PSG. Cristiano Ronaldo vrea ca din vara sa fie coleg cu Marquinhos, fundasul central in varsta de 23 de ani al PSG-ului.

Madrilenii sunt in cautarea unei "perechi" pentru Sergio Ramos, iar Cristiano Ronaldo considera ca Marquinhos ar fi omul potrivit pentru acest post. PSG l-a transferat pe brazilian in 2013 de la AS Roma pentru 31,5 milioane de euro.