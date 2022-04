Jurgen Klopp, antrenorul-record! Ce a reușit tehnicianul lui Liverpool în meciul cu Villarreal + Ce a declarat după victorie 

„Submarinul galben” nu a reușit să facă față presiunii de pe Anfield, astfel că a cedat în a doua repriză, cu două goluri marcate de 'cormorani' în intervalul a două minute. Pervis Estupinan și-a deviat mingea în propria poartă, în minutul 53, iar apoi Sadio Mane a reușit să îl învingă pe Geronimo Rulli în minutul 55.

Liverpool a bifat astfel a noua victorie în UEFA Champions League, record pentru club în competițiile europene, fiind excluse meciurile din preliminarii. Mai mult, Jurgen Klopp a reușit să doboare un record important în duelul de pe Anfield. Antrenorul neamț are patru victorii în toate cele patru meciuri disputate de echipele sale pe teren propriu în semifinalele competiției.

Doar doi antrenori mai dețin un astfel de record, Marcello Lippi și Ottmar Hitzfeld, informează Opta. Mai mult decât atât, Klopp are 50 de victorii obținute în Champions League din postura de antrenor principal, din faza grupelor până în finală.

4 – Jürgen Klopp has won each of his four home matches in Champions League semi-finals – this is the joint-best 100% win rate at home in semi-finals by any manager in the competition (Marcello Lippi and Ottmar Hitzfeld also 4/4). Expert. #LIVVIL #UCL pic.twitter.com/3tf69sRWhQ