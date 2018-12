Klopp este genial! :)) Reactia antrenorului dupa parada cu care Alisson a calificat-o pe Liverpool in optimile Ligii

Liverpool a invins-o cu 1-0 pe Napoli si a obtinut calificarea in primavara UEFA Champions League alaturi de PSG. Napoli merge in Europa League.

Liverpool a invins-o la limita, cu mari emotii, pe Napoli, scor 1-0, gratie reusitei "Faraonului" Salah. Englezii au obtinut calificarea in optimile UEFA Champions League in dauna italienilor, care vor merge in Europa League.

Liverpool a avut in Salah omul de gol, dar in Alisson portarul decisiv pentru calificare. Brazilianul a avut o interventie exceptionala in finalul meciului, cu care si-a salvat echipa.

La final, Klopp a salutat interventia eroica a lui Alisson.

"Daca stiam ca e atat de bun, as fi platit dublu pentru el", a spus Klopp.

"Nu a fost doar o interventie, a fost arta. A aratat atat de calm. A fost incredibile, de necrezut, am ramas fara cuvinte", a adaugat antrenorul german.

80 de milioane de euro a platit Liverpool pentru transferul lui Alisson Becker de la AS Roma.