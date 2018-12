Prima reactie a lui Radoi dupa ce Romania si-a aflat grupa preliminara la U21: "E bine, cu mici exceptii!"

Romania e in grupa cu Danemarca, Ucraina, Finlanda, Irlanda de Nord si Malta in grupa preliminara pentru Euro 2021

Mirel Radoi e multumit de tragerea la sorti. Din prima urna, Romaniei i-a fost repartizata in grupa cea mai accesibila echipa, Danemarca.

"Eu zic ca am picat bine, cu mici exceptii. Puteam sa evitam din urna a treia Ucraina si din urna a patra Finlanda. Fata de grupa pe care am avut-o in campania trecuta, cred ca e o grupa accesibila."

"Evident, Danemarca, Romania si Ucraina se bat pentru primele doua locuri. Urna unu si urna doi, respectiv Danemarca si Romania se bat pentru primul loc in grupa."

"Avand o generatie 99 foarte buna, am preferat sa jucam cu ei la inceput, sa nu prinda experienta foarte mare, sa jucam la sfarsit de campanie. Am fi vrut sa jucam ultimele doua meciuri acasa, nu s-a putut."

"Avem foarte multi jucatori deja in aceasta campanie care sunt 98 sau 99, cei ce vin din urma sunt foarte talentati si eu cred ca vom avea de unde alege. Vor fi mici probleme la linia de fund. Chiar si Pascanu, daca va fi convocat la echipa mare, deja avem o problema", a spus Mirel Radoi.

PROGRAMUL MECIURILOR



6 septembrie 2019: Ucraina – Finlanda, Irlanda de Nord – Malta

10 septembrie 2019: Ucraina – Malta, Finlanda – Irlanda de Nord, Danemarca – Romania

10 octombrie 2019: Finlanda – Malta, Danemarca – Irlanda de Nord, Romania – Ucraina

14 octombrie 2019: Finlanda – Danemarca, Romania – Irlanda de Nord

14 noiembrie 2019: Romania – Finlanda

15 noiembrie 2019: Ucraina – Danemarca

19 noiembrie 2019: Irlanda de Nord – Romania, Danemarca – Malta

27 martie 2020: Malta – Ucraina

31 martie 2020: Ucraina – Irlanda de Nord, Romania – Danemarca, Malta – Finlanda

4 septembrie 2020: Danemarca – Ucraina, Malta – Irlanda de Nord, Finlanda – Romania

8 septembrie 2020: Finlanda – Ucraina, Irlanda de Nord – Danemarca, Malta – Romania

9 octombrie 2020: Irlanda de Nord – Finlanda, Ucraina – Romania, Malta – Danemarca

13 octombrie 2020: Irlanda de Nord – Ucraina, Romania – Malta, Danemarca – Finlanda