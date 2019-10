"Hala(l) Madrid in UEFA Champions League!" Ce se intampla cu echipa lui Zidane in Liga Campionilor?

Nu mai este UEFA Champions League competitia favorita a Realului? Formatia lui Zidane merge din rau in mai rau.

Articol publicat de Casian Soneriu



Dupa infrangerea rusinoasa cu 3-0 contra lui PSG, Real a facut un nou pas gresit. Cine s-ar fi asteptat la un egal cu Brugge? Dar Hazard, fotbalistul de peste 100 de milioane si cu mai multe kilograme in plus n-a reusit sa o bage in ate cu ai lui. Modric n-a fost deloc eficient. Nu parea ca e "Balon de Aur". Probabil ca sansele ca Real sa nu prinda primavara de Champions League sunt minime. Totusi este Real Madrid si sigur Lucas o sa fie inlocuit de Bale in banda care o sa ofere un alt randament.

Dar oricum, Zidane pare condamnat. Mourinho probabil ca-si freaca mainile de fericire dupa egalul cu Brugge si infrangerea cu PSG. Asteapta si pasul gresit din Clasico si apoi fanii vor scoate batistele. A gresit Zidane ca a revenit la Real sau a gresit Perez ca l-a lasat pe Cristiano sa plece? Orice s-ar spune, Realul este total schimbat fara Ronaldo. Si o sa mai dureze inca un sezon pentru ca echipa sa scape de dependenta de unul dintre cei mai buni fotbalisti din lume.

La fel e si cu Messi la Barcelona, dar Leo inca joaca pe Camp Nou si asta e partea buna pentru fanii blaugrana.

Sa fie acesta anul Barcelonei in Liga? Liverpool nu pare sa mai fie capabila de inca o minune, iar Real este in genunchi. Poate Juventus. Sau poate City. Hai sa o luam in calcul si pe Bayern dupa un 7-2 superb cu Spurs. De-aia e frumos fotbalul din Champions League si de-aia nu puteam noi sa avem loc printre stele. Va dati seama daca o prindea CFR sau FCSB pe Bayern? Iesea scor de voley.