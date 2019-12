Gol SUPERB marcat de pustiul SENZATIE al lui Dinamo Zagreb! Ce lovitura a putut sa le dea celor de la Manchester City | VIDEO

Dinamo Zagreb are nevoie de o victorie si Sahtior sa nu o invinga pe Atalanta pentru a se califica in optimile Champions League.

Croatii au inceput partida foarte motivati si Dani Olmo a deschis scorul in minutul 10 cu un voleu de clasa.

Olmo are 21 de ani si este evaluat la 30 de milioane de euro, conform transfermarkt. Marile puteri ale fotbalului din Europa sunt deja cu ochii pe tanarul atacant al lui Dinamo Zagreb.

What a strike from rumoured Spurs target Dani Olmo against Man City this evening ???? #THFC

