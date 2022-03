Finalul erei Messi și Ronaldo! Statistica elocventă pentru declinul celor mai buni marcatori din istoria Champions League

Pentru Cristiano Ronaldo este al treilea sezon consecutiv în care părăsește Liga Campionilor în faza optimilor de finală. Portughezul nu a avut sorți de izbândă nici în sezoanele 2019/2020 și 2020/2021, când a îmbrăcat tricoul lui Juventus.

Nici marele rival Lionel Messi nu a mai cunoscut gustul succesului în Champions League. În ultimele două sezoane, starul argentinian a părăsit cea mai importantă competiție europeană tot în faza optimilor de finală, cel mai recent în urmă cu o săptămână, după eșecul contra lui Real Madrid, 2-3, la general.

Cristiano Ronaldo, în ultimele trei sezoane din UCL:

Lionel Messi, în ultimele trei sezoane din UCL:

În ciuda eșecurilor din ultimele sezoane, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi sunt cei mai buni marcatori din istoria competiției, cu 140, respectiv 125 de goluri. Portughezul a câștigat Liga Campionilor de cinci ori, în timp ce argentinianul a ridicat în patru ocazii.

