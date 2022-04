Fanii lui Bayern s-au săturat de Julian Nagelsmann: "Să fie dat afară! E clar că nu e pregătit"

După 0-1 în turul din Spania, Julian Nagelsmann a aruncat în luptă tot ce avea mai bun în atac, iar Bayern a deschis scorul în minutul 52, prin golgheterul competiției, Robert Lewandowski, care a ajuns la 13 reușite în Champions League. Villarreal a dat lovitura cu două minute înainte de finalul timpului regulamentar, când nigerianul Samu Chukwueze l-a învins pe Neuer după un contraatac.

Fanii lui Bayern îi cer demisia lui Julian Nagelsmann

Bayern, eliminată din Liga Campionilor și Cupa Germaniei, rămâne angrenată doar în Bundesliga, unde este aproape de un nou titlu, însă nu este suficient pentru fanii bavarezilor, care au fost foarte furioși după eliminarea prematură din cea mai importantă competiție europeană.

Jurnaliștii de la Daily Mail au adunat mai multe reacții ale fanilor după meciul Bayern - Villarreal 1-1, iar numeroase voci susțin că Nagelsmann ar trebui să fie demis pentru modul în care a gestionat acest sezon. Suporterii au fost nemulțumiți și de o schimbare făcută cu un minutul înaintea golului marcat de Villarreal, Alphonso Davies în locul lui Lucas Hernandez.

"Ce naiba face Nagelsmann? Alphonso Davies în locul lui Lucas Hernandez e o decizie sinucigașă", "Nu-mi vine să cred când văd această tactică. Ce naiba a încercat să facă prin scoaterea lui Hernandez?", "E clar că nu e pregătit să fie la conducerea lui Bayern, iar azi am plătit pentru asta. Antrenorul de aici trebuie să arate că are mentalitatea lui Bayern, iar Nagelsmann a demonostrat că nu o are", au fost câteva opinii exprimate de fani.

"Ar trebui să fie dat afară!", "A avut totul la dispoziție, trebuie să plece", au scris alți fani, potrivit sursei citate.

Julian Nagelsmann, un prim sezon modest la Bayern

Julian Nagelsmann, fost antrenor la Hoffenheim și RB Leipzig, a preluat-o pe Bayern la începutul acestui sezon, după plecarea lui Hansi Flick la naționala Germaniei.

Tânărul tehnician a înregistrat doar cinci eșecuri în cele 41 de partide disputate până în prezent (28 de victorii, 8 remize), dar Bayern a fost eliminată din Cupa Germaniei (16-imi, contra lui Monchengladbach, scor 0-5) și din Liga Campionilor (sferturi, Villarreal, 1-2, la general).

În campionat, Bayern este aproape de un nou titlu. Cu nouă runde înainte de final, Bavarezii sunt pe primul loc, cu 69 de puncte, la nouă lungimi în fața poziției secunde, ocupată de Borussia Dortmund.