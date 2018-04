E saptamana CUTREMURULUI Juventus - Real in Champions League! 7 detalii ale unui meci ISTORIC

Juve - Real e un meci cu totul special! Finala din 2017 se rejoaca acum in sferturi, in dubla mansa. Turul, Juventus - Real, e la PRO TV, marti de la 21:45.

1. Real Madrid nu a mai fost eliminata din Champions League din 2015 - semifinala cu Juventus, 1-2 la Torino si 1-1 acasa.

2. Si Realul galatic cu Zidane si Figo a fost eliminata de Juve , chiar in postura de detinatoare a Champions League - in semifinale, in 2003, Juventus si Marcelo Lippi au jucat finala si au pierdut -o contra lui AC Milan.

3. Real Madrid a eliminat-o o singura data pe Juventus , la penalty-uri, in turul doi din Cupa Campionilor din 1986, anul cand Steaua era detinatoarea trofeului Cupa Campionilor.

4. Juventus a pierdut un singur joc din ultimele 75 acasa - cu Lazio in octombrie. Juve e neinvinsa de 25 de meciuri in toate competitiile.

5. Real Madrid e pentru a 35-a oara in sferturile cupelor europene - record absolut. E a 8-a oara in sferturi Champions League, record pentru club.

6. Fata de echipa lui Juventus care elimina Realul in 2015 , campioana Italiei mai are doar 5 jucatori - Buffon, Barzagli, Chiellini, Liechsteiner, Marchisio, in vreme ce Real ii are inca pe Ramos, Varane, Marcelo, Carvajal, Isco, Kroos, Bale si Ronaldo- 8 titulari care au fost aproape de finala in 2015. Real a jucat de trei ori finala si o semifinala in ultimii 4 ani de Ch League.

7. Zidane a cistigat 2 titluri cu Juventus intre 1996 si 2001 cind a plecat la Real Madrid pentru recordul mondial al istoriei fotbalului de pina atunci- 75 de milioane. A ratat si doua finale de Ch League , ultima in 1998 chiar cu Real Madrid. Din echipa lui Juventus de atunci, 3 oameni au devenit personaje centrale ca antrenori - Conte a cistigat titlul in Italia si Anglia, Deschamps a jucat finala de Euro cu Franta si finala Ch League cu Monaco, iar Zidane este primul din istorie care cistiga doua Ch League la rind.