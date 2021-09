Discursul lui Mircea Lucescu după Dinamo Kiev - Benfica 0-0, meciul în care echipa sa a avut un gol anulat de VAR

Dinamo Kiev, formația ucraineană antrenată de Mircea Lucescu, a încheiat la egalitate, 0-0, întâlnirea de pe teren propriu cu Benfica, disputată în Grupa E a Ligii Campionilor.

Campioana Ucrainei a avut marți seara un gol anulat de VAR în minutele de prelungire.

Discursul lui Mircea Lucescu după Dinamo Kiev - Benfica 0-0

În minutul 90+6, un gol al gazdelor a fost anulat pentru ofsaid, după consultarea VAR. Shaparenko a înscris pentru echipa lui Mircea Lucescu, dar arbitrul a anulat golul după un ofsaid la faza premergătoare.

"E un rezultat pozitiv, am jucat împotriva unei echipe puternice. Ne-am apărat excelent și ne-am așteptat șansa. Am avut câteva oportunități bune de a înscrie și am marcat un gol care din păcate a fost anulat", a afirmat Mircea Lucescu, potrivit site-ului UEFA.

"Suntem într-o grupă foarte grea, unde partidele se desfășoară cu o mare intensitate.Ne vom lupta pentru fiecare punct până în ultima secundă.

E important pentru jucătorii mei să creadă în ei pentru a-și ridica nivelul mental și pentru a face echipa noastră și mai valoroasă", a mai spus antrenorul bucureștean.

În cealaltă partidă a Grupei E, Barcelona - Bayern 0-3. În etapa viitoare, gruparea antrenată de Il Luce joacă în deplasare cu Bayern Munchen.

Dinamo Kiev - Benfica 0-0

Dinamo Kiev: Boyko - Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko - Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, De Pena - Buuyalskiy, Shkurin

Rezerve: Bushchan, Neshcheret, Verbic, Shepeliev, Shabanov, Lednev, Andriye. Antrenor: Mircea Lucescu

Benfica: Vlachodimos - Otamendi, Vertonghen, Morato - Gilberto, Joao Mario, Weigh, Grimaldo - Rafa Silva, Yaremchuk, Everton

Rezerve: Leite, Nunez, Meite, Seferovic, Diogo Goncalves, Pizzi, Lazaro, Radonjic, Taarabt, Gedson Fernandes, Goncalo Ramos, Ferro

Antrenor: Jorge Jesus