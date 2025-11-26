Spaniolii au deschis scorul prin Julian Alvarez în minutul 9, dar echipa antrenată de Cristi Chivu a restabilit egalitatea în minutul 54. Spaniolii au înscris golul victoriei în minutul 90+3, prin Gimenez.

Nota primită de Cristi Chivu după Atletico - Inter

Echipa antrenată de Cristi Chivu ocupă locul patru în clasamentul din faza principală Champions League, cu 12 puncte strânse în cinci meciuri.

Cristi Chivu a primit nota șase pentru felul în care a pregătit meciul cu Atletico Madrid. Italienii au scris că echipa antrenorului român ar fi meritat mai mult în meciul cu Atletico Madrid, însă susțin că, în final, rezultatele sunt cele care contează.

”Ca și în înfrângerile din meciurile tari din campionat, Inter ar fi meritat mai mult. Iar de data aceasta, dacă se poate, înfrângerea doare și mai tare, având în vedere felul în care a venit, aproape de finalul partidei. Din păcate, în fotbal, aplauzele nu sunt suficiente, ai nevoie și de rezultate care să le însoțească”, au scris italienii de la TuttoMercatoWeb.

