Ion Craciunescu, DARAMAT dupa gafa arbitrilor romani din Champions League! "E o pata neagra asupra celei mai frumoase competitii! Vom fi priviti altfel"

Ion Craciunescu, unul dintre cei mai mari arbitri romani din toate timpurile, a oferit prima reactie dupa incidentul din meciul PSG - Basaksehir.

Brigada arbitrilor romani de la meciul PSG - Basaksehir a oferit momentul neplacut al serii in UEFA Champions League.

Sebastian Coltescu, al patrulea oficial al partidei, l-a numit 'negru' pe Pierre Webo, antrenorul secund al lui Basaksehir:

"Champions League am considerat-o o competitie a gentlemanilor si am spus ca intotdeauna mi-a placut sa arbitrez in aceasta competitie. Este cea mai frumoasa competitie pe care eu am vazut-o si ma doare sufletul ca in aceasta seara, niste romani au pus o pata neagra asupra celei mai frumoase competitii.

Exprimarea lor, dupa parerea mea, este una inaccesibila unei astfel de competitii si trebuiau sa nu uite ca unii oameni o sa reactioneze in maniera aceasta si au facut-o. Eu repet, sunt roman si tin cu romanii mei, dar in momentul in care cineva se exprima intr-un fel rasist, atunci nu pot sa fiu de acord cu acel cineva. Nu am vazut si nici nu cred ca o sa mai vad niciodata asa ceva. Asta e competitia fair-play 100%. Daca ati vazut vreodata asa ceva... Daca ati vazut in Champions League vreo echipa sa se retraga de pe teren va rog sa imi spuneti. Eu am fost de 30 si ceva de ani in aceasta competitie si nu s-a intamplat ca o echipa sa ia aceasta hotarare si cred ca acest lucru va avea un ecou inimaginabil.

Noi vom fi tratati altfel. La nivel de tara isi vor ridica multe semne de intrebare cu privire la rasism. Au facut o gafa care pot sa puna o pata atat de mare asupra tarii. Vom fi judecati de altii in alt fel, asta ma doare cel mai mult. Noi, romanii, nu suntem asa sub nicio forma. In inconstienta lor, in nepregatirea lor, au adus un mare neserviciu acestei tari. Asta e tributul pe care il platim cand la meciuri internationale trimitem oameni care gresesc in campionatul intern. Daca ei gresesc in campionatul intern, primesc recompensa delegari internationale. Acest arbitru, de curand, a comis o mare greseala in campionatul intern. De ce se duce la un meci international?! Uitati ce se poate intampla", a spus Ion Craciunescu, la Digi Sport.