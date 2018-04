Becali rezolva controversa MONDIALA! :)) Ce spune de faza penalty-ului de la Real - Juventus

Patronul Stelei ii da dreptate englezului Oliver, care a dat penalty in minutul 3 de prelungiri la Real - Juventus.

"A fost penalty! Ala se pregatea sa bage mingea in poarta, nu stiu cum il tine, dar se pregatea s-o dea in poarta. E 11 metri clar! O sa spuneti ca n-a fost intensitate. Nu trebuie sa-i rupi capul ca sa fie 11 metri. L-a impiedicat sa bage mingea in poarta. La City cu Liverpool au fost mari greseli, nenorociri. Real a mai avut aseara altele pe care nu le-a dat arbitrul. Si Juventus trebuia sa mai ia si rosu de vreo doua ori, ca i-a tot iertat de galbene", a spus Becali la PRO X.