ANUNT SOC la Barcelona! Dembele ar putea sa plece dupa numai un an. Surpriza uriasa: unde poate ajunge

Ousmane Dembele nu s-a impus in primul 11 la Barca, intr-un sezon in care a stat mai mult pe margine din cauza accidentarilor.

Dembele i-a incantat insa pe fani cu aparitiile sale din finalul sezonului. S-ar putea sa nu fie totusi suficient pentru ca francezul de 145 de milioane sa continue pe Camp Nou. Daily Mail scrie ca Arsenal e din ce in ce mai atenta la evolutia situatiei lui Dembele. Conform ultimelor informatii din presa catalana, plecarea starului de 21 de ani ar depinde in mare masura de transferul lui Griezmann la Barca.

Sefii Barcelonei ar fi nemultumiti si de viata dezordonata a lui Dembele, care a prins in acest sezon 23 de meciuri in toate competitiile pentru echipa lui Valverde. Arsenal vrea sa profite si de relatia excelenta a lui Dembele cu Aubameyang, in speranta de a-l convinge pe pusti sa aleaga Emirates.