Rațiu a jucat, sâmbătă, meciul cu numărul 24 din acest sezon pentru Rayo Vallecano. Echipa sa a pierdut la limită, pe teren propriu, împotriva lui Villarreal, scor 0-1, în runda cu numărul 25 din LaLiga. Unicul gol a fost înscris de Ayoze Perez în minutul 66, iar Rayo a jucat în inferioritate numerică din finalul primei reprize.

Marcelino, despre Andrei Rațiu: "Rațiu are un an grozav, e tânăr și are calități excelente"



Pentru Rațiu a fost un duel împotriva fostei sale echipe, Villarreal, la care a crescut și care deține în continuare 50% din drepturile sale federative.



După meciul în care fundașul dreapta a fost integralist, Marcelino, antrenorul lui Villarreal, a fost întrebat și despre posibilitatea ca Rațiu să revină la "Submarinul Galben".



"Așa cum este normal, am petrecut mult timp analizând adversarul și am văzut mulți jucători ai lui Rayo. Rațiu este un fotbalist bun, care are un an grozav și a reușit să scoată un alt fundaș lateral din echipă (n.r - albanezul Iván Balliu) pentru a-și face loc printre titulari.



Rațiu e tânăr, are calități excelente, însă în acest moment al sezonului nu ne gândim la cum va arăta stagiunea următoare. Este misiunea conducerii, care caută cele mai bune soluții pentru sezonul următor pentru că mereu trebuie să existe îmbunătățiri. Oricum ar fi, cred că Rayo are un sezon impresionant", a spus Marcelino, la conferința de presă de după Rayo Vallecano - Villareal 0-1.

Andrei Rațiu: ”După eliminare, s-a schimbat tot jocul!”

Andrei Rațiu a fost titular și a avut o prestație bună în fața fostei sale echipe. Cu toate acestea, meciul a fost decis de o fază controversată de arbitraj.

Jorge de Frutos a intrat într-un duel cu Sergi Cardona, dar s-a prăbușit pe gazon. Centralul a considerat că, în momentul în care a căzut, jucătorul lui Rayo a încercat să își lovească adversarul cu piciorul. Chiar dacă nu l-a atins pe jucătorul lui Villarreal, De Frutos a văzut direct cartonașul roșu pentru gestul nesportiv.

La finalul partidei, Andrei Rațiu a comentat faza. Internaționalul român consideră că centralul Victor Garcia Verdura nu ar fi trebuit să îi arate cartonașul roșu lui Jorge de Frutos, în condițiile în care, cu doar câteva secunde înainte, Rațiu a fost faultat de un adversar, dar arbitrul a lăsat avantaj.

Rațiu spune că tot jocul lui Rayo Vallecano s-a destrămat după eliminarea lui De Frutos și, chiar dacă echipa sa a făcut un meci foarte bun, rămâne fără niciun punct.

”Înainte de cartonașul roșu, am fost faultat, dar a lăsat avantaj. Ar fi trebuit să fluiere faultul comis asupra mea și nu ar mai fi dat cartonaș roșu. După eliminare, s-a schimbat tot jocul. Sunt mulțumit de munca echipei. Am fost conectați până la final, dar rămânem fără niciun punct”, a declarat Andrei Rațiu după meci.