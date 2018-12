Universitatea Cluj - Chindia | Nu mai are rabdare! Lobont, gata sa debuteze pe banca Universitatii mai repede! ULTIMA ORA

Universitatea Cluj incearca sa revina in Liga 1 cu Bogdan Lobont pe banca.

Anuntat ca nou antrenor al celor de la Universitatea Cluj, Bogdan Lobont debuteaza astazi! Desi in momentul in care a fost facut anuntul oficial cei de la "U" au dezvaluit ca Lobont va prelua echipa incepand cu 1 ianuarie, iata ca fostul portar incepe treaba mai rapid.

"Bogdan Lobont isi incepe mai repede mandatul la "U" si se va afla pe banca la partida din aceasta seara cu Chindia!" au anuntat cei de la Universitatea Cluj pe retelele de socializare.

Chindia este lider in Liga a 2-a, cu 44 de puncte dupa 20 de etape. Universitatea Cluj o poate depasi la golaveraj in cazul unei victorii, fiind in acest moment pe locul 5 in clasament.