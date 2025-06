Metaloglobus București a urcat, în premieră, în Superliga noastră, după 1-1 și 1-0 în barajul cu Poli Iași, deși a încheiat pe locul 5 în play-off-ul din Liga 2, acolo unde Steaua a obținut promovarea sportivă, inutil însă, câtă vreme ”militarii” nu au licența pentru prima divizie.

AS47, Asociația Steliștilor 1947 care ”este o asociație non-profit care dă o voce puternică tuturor celor pentru care STEAUA înseamnă o parte din viață”, a postat în această dimineață un mesaj acid, cu țintă spre conducătorii clubului din Ghencea.

Mesajul integral postat de AS47



”Metaloglobus se califică în Liga 1.

Echipa cu care, în acest sezon, Steaua a remizat o dată 0-0 și apoi a învins-o clar în play-off, cu 3-0 și 3-1.

Poate ne explică și nouă cineva — poate chiar MAPN — cum e posibil ca un club cu care am jucat de ani de zile, care nu are suporteri, care a evoluat ba cu stadionul închis, ba prin Clinceni, ba prin Pantelimon, și pe care Steaua l-a învins aproape de fiecare dată, să promoveze în prima ligă fără nicio piedică? Şi când spunem că nu are suporteri, ne referim la faptul că, de cele mai multe ori, nici măcar familiile jucătorilor nu erau în tribune.

Cât de penibil e ca un minister al Apărării să blocheze o echipă ca Steaua, cu zeci de mii de suporteri, cu istorie, cu infrastructură, cu performanțe europene, doar pentru a proteja interesele unui personaj certat cu legea, susținut de interpuși și relații politice?

Suntem în 2025 și încă trăim într-o realitate paralelă, unde dreptatea sportivă e călcată în picioare, iar meritul e negociabil.

Steaua e singura echipă blocată în mod absurd de statul român. Și tăcerea celor care ar trebui să ne reprezinte devine complicitate.

Și ca să nu se înțeleagă greșit: felicitări celor de la Metaloglobus pentru promovare – problemele noastre nu sunt la ei, ci în propria grădină a Ministerului.

Şi Steaua a promovat de două ori, iar o dată trebuia să joace barajul, dar există personaje care nu vor ca sportul să primeze”

Foto: Spirit de luptă 1947



Metaloglobus, o anomalie fotbalistică: povestea din spatele promovării e de râsul curcilor



În premieră, în Superliga noastră va evolua, începând cu sezonul 2025-2026, o formație care a avut o ascensiune fulminantă, profitând de un fotbal grav bolnav, cum e cel românesc.

Cum a ajuns însă Metaloglobus pe prima scenă fotbalistică a țării după decenii întregi în care a activat doar la nivelul ligilor inferioare? Explicația acestei reușite, dincolo de munca admirabilă a echipei de acum, ține și de o situație de râsul curcilor din fotbalul nostru grav bolnav.

Potrivit paginii oficiale, Metaloglobus a jucat în liga a 4-a până în 2011. Atunci, a pierdut barajul de promovare cu Rapid Clejani, dar cum multe formații din al treilea eșalon s-au retras din competiție, ulterior, Metaloglobus a urcat în „C“.

Au urmat cinci sezoane în care gruparea bucureșteană a stagnat în al 3-lea eșalon, fiind însă o trupă de prima jumătate a clasamentului.

La finalul sezonului 2016-2017, Metaloglobus s-a clasat pe prima poziție în Seria a II-a din „C“, la distanță de 11 puncte de locul 2, Viitorul Domnești. Așa a fost obținută promovarea în divizia secundă pentru prima oară.

În prima stagiune petrecută în „B“, Metaloglobus a profitat, încă o dată, de anomaliile fotbalului românesc.

Concret, echipa s-a clasat pe locul 16 din 20, la finalul sezonului 2017-2018, și, în mod normal, ar fi trebuit să pice înapoi în „C“. Cum însă CS Afumați – terminase pe locul 5 în liga a doua, în acel sezon – s-a retras din competiție, Metaloglobus, prima echipă de sub linia salvării, a profitat de această situație și a continuat la nivelul ligii secunde.

După ce a „driblat“ revenirea în liga a 3-a, profitând de o conjunctură favorabilă, Metaloglobus a devenit o formație mediocră din liga a doua. Iată rezultatele înregistrate, de-a lungul anilor, la nivelul ligii secunde:

*2018-2019: Locul 9

*2019-2020: Locul 7

*2020-2021: Locul 10

*2021-2022: Locul 10

*2022-2023: Locul 15 (a câștigat barajul de menținere)

*2023-2024: Locul 11

*2024-2025: Locul 5

După cum se poate vedea mai sus, la finalul sezonului în liga a doua, Metaloglobus a terminat pe 5 în play-off-ul din „B“, după o clasare pe 3, la sfârșitul sezonului regulat.

În mod normal, fiind penultima formație din play-off-ul ligii secunde – a depășit doar CSM Reșița – Metaloglobus ar fi trebuit să joace și în viitorul sezon în „B“. Doar că, încă o dată, gruparea bucureșteană a profitat de anomaliile ridicole din fotbalul nostru.

Concret, în play-off-ul din „B“, Steaua București, fără drept de promovare, a terminat pe locul 2 din 6. Drept urmare, FC Argeș și Csikszereda, locurile 1 și 3 din play-off, au promovat direct, iar următoarele două formații din clasament, FC Voluntari și Metaloglobus, au mers la barajele de promovare / menținere cu câte o echipă din play-out-ul Superligii.

Așa a ajuns Metaloglobus să dea de Poli Iași, la baraj, pe care a și trimis-o acum în „B“, după 1-1 în tur, pe terenul moldovenilor și 1-0, în retur, la Clinceni.