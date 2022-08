Cu toate că în amicale a obținut rezultate bune, Dinamo a început sezonul din Liga 2 cu o înfrângere. Pe stadionul din Clineni, „câinii” au fost învinși de Oțelul Galați, 1-3, unul dintre goluri fiind marcate de Laurențiu Maxim (18 ani), împrumutat de la Academia Viitorul Cluj, echipa lui Răzvan Zăvăleanu.

Florin Prunea (54 ani) deplânge situația în care se află clubul din Ștefan cel Mare și susține că dacă Ovidiu Burcă (42 ani) nu va primi întăriri, nu va avea nicio șansă de a menține clubul în eșalonul secund.

Florin Prunea: „Dinamo trebuie să existe!”

„Dinamo are nevoie are nevoie de cel puțin 25 de jucători. Mă uitam ieri, sunt 4-5 jucători care au retrogradat din Liga 2 în Liga 3. Bine, sunt jucători tineri, dar Dinamo are lot de Liga 3. Realitatea este una singura. Dinamo trebuie să existe pentru a nu se închide. Nici jocul cu Progresul Spartac nu a fost deosebit, s-au văzut limitele. Din păcate nu s-au mișcat când a trebuit. Din punct de vedere fizic vor apărea accidentări, va fi destul de greu din punctul meu de vedere.

Cu lotul actual, din punctul meu de vedere, nu au nicio șansă să rămână în Liga 2. Iau fiecare jucător în parte și fac comparație, că am văzut aproape toate meciurile din Liga 2”, a declarat Florin Prunea la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Următorul meci pentru Dinamo va fi în deplasare, cu Șirineașa, pe 20 august, de la 18:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

