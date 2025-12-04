Chiar înaintea meciului din Liga 2 cu CS Dinamo, ASA Târgu Mureș a anunțat despărțirea de internaționalul moldovean Constantin Sandu.

Mijlocașul ofensiv de 32 de ani, cu 7 selecții la reprezentativa de peste Prut, era legitimat la ASA din luna iulie.

”Clubul nostru anunță despărțirea pe cale amiabilă de mijlocașul moldovean Constantin Sandu.

Îi mulțumim pentru perioada petrecută alături de noi și îi urăm mult succes în continuare!”, a postat ASA Târgu Mureș pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Sandu a jucat doar două meciuri oficiale pentru ASA în Liga 2.

ASA Târgu Mureș se pregătește pentru duelul cu CS Dinamo București



ASA Târgu Mureș vine după remiza fără goluri, 0–0, obținută pe teren propriu în fața celor de la Concordia Chiajna.

”A fost un meci echilibrat, în care ambele echipe au avut șanse importante de a se desprinde în repriza secundă, însă portarii și defensivele au făcut diferența.

În ciuda rezultatului de egalitate, echipa noastră rămâne pe locul 2, cu 30 de puncte acumulate, continuând să dețină cel mai bun atac din campionat”, a scris ASA pe site-ul oficial.

Următorul meci este programat sâmbătă, de la ora 11:00, pe teren propriu, împotriva formației CS Dinamo București, echipă aflată pe locul 18, cu 12 puncte după 15 etape.

