Reluarea campionatului cu meciuri din 2 in 2 zile! Ce spune managerul general al unui club din Romania: "Cred ca am putea incheia sezonul"

Liga 1 este suspendata si se iau in calcul mai multe solutii pentru momentul in care se va relua campionatul.

Una dintre variantele discutate de LPF si FRF ar determina echipele sa joace toate meciurile in Bucuresti, cu etape la 2-3 zile distanta una de alta.

In ceea ce priveste Liga secunda nu se stie inca in ce fel se va relua campionatul si daca echipele vor mai putea promova in Liga 1.

Managerul general al Universitatii Cluj, Daniel Stanciu, crede ca daca sezonul va putea fi reluat in luna mai si vor fi etape intermediare, adica implicit meciuri la 2-3 zile, sezonul ar putea fi incheiat cu succes:

"Am sistat orice activitate la club. Unii jucatori au ales sa plece, unii au plecat acasa. Le-am trimis un program de antrenament tuturor, dar din punct de vedere sportiv lucrurile au fost sistate.

Nu cred ca vom relua prea curand antrenamentele avand in vedere starea de urgenta care a fost declarata.

Daca lucrurile ar evolua spre bine si campionatele s-ar relua la inceputul lui mai, cred ca daca sunt etape intermediare am putea inchide actualul sezon.

Insa lucrurile evolueaza destul de galopant intr-o directie negativa si e greu de a previziona ce se va intampla in Romania si in celelalte tari din Europa, pentru ca acolo e bataia cea mai mare.

In acest moment in prim plan e vorba de sanatatea fiecaruia dintre noi, de a fi mult mai responsabili pentru ca asta conteaza in acest moment. Conteaza mai putin cine castiga campionatul, cine promoveaza si asa mai departe.

Cred ca toata lumea ar trebui sa se canalizeze mai mult pe aspectul sanatatii si ceea ce se intampla cu extinderea virusului.", a spus Daniel Stanciu, manager general al Universitatii Cluj, la PRO X.

"Facem tot efortul sa platim salariile intregi pe luna februarie"

Daniel Stanciu spune ca jucatorii Universitatii Cluj vor avea platite salariile intregi pe luna februarie, iar apoi ramane de vazut ce decizii vor fi luate:

"Facem efortul ca la sfarsitul lunii sa inchidem salariile pe luna februarie si vom vedea dupa. Bineinteles ca ne gandim si la aspectul financiar, dar cred ca important e sa ne inchidem in casa.", a mai spus managerul "U" Cluj.