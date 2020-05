Prima reactie OFICIALA a Rapidului dupa anuntul ca a pierdut dreptul exclusiv asupra siglei! Ce spun rapidistii

Tribunalul Bucuresti a decis ca FC Rapid (Liga 2) sa imparta sigla cu AFC Rapid (Liga 4).

Rapidistii au cumparat la licitatie in 2018 dreptul de a folosi marca Fotbal Club Rapid, contra sumei de 400.000 de euro. Inca din 2019, FC Rapid se afla in litigiu cu AFC Rapid, care cere anularea marcii.

FC Rapid explica faptul ca a cerut instantei o decizie provizorie, prin care sa interzica AFC Rapid sa foloseasca marca, pana cand procesul inceput in 2019 se va incheia definitiv. Curtea de Apel nu a fost de acord, astfel ca pana la judecarea in totalitate a litigiului initial, cele doua cluburi vor folosi aceeasi sigla.

Comunicatul integral al FC Rapid:

"Fapt - in anul 2018, FC Rapid a achizitionat în licitatie publica, pentru suma de 400.000 euro plus TVA, marca Fotbal Club Rapid.

Din anul 2019, FC Rapid se afla in litigiu cu entitatea AFC care solicita anularea mărcii Fotbal Club Rapid, achizitionata la licitatie publica. Litigiul este inregistrat la Tribunalul Bucuresti in prima instanta.

Printr-o actiune separata, clubul FC Rapid a solicitat instantei de judecata sa interzica provizoriu, pe durata judecarii litigiului anterior mentionat, utilizarea marcii Fotbal Club Rapid, achizitionata la licitatie, de catre entitatea AFC.

Ca urmare, prin ordonanta presedentiala, instanta a interzis entitatii AFC utilizarea marcii Fotbal Club Rapid pana la obtinerea unei sentinte definitive in litigiul de fond. Entitatea AFC a formulat apel la această ordonanta.

Instanta de apel a apreciat diferit de instanta de fond si ne-a respins acea cerere cu caracter provizoriu. Aceasta este semnificatia deciziei de instanta evocata, astazi, in presa.

Clubul Rapid NU a pierdut dreptul de utilizare al numelui (drept castigat prin achizitia din licitatie publica a marcii Rapid) si continua litigiul cu entitatea AFC pe speta utilizarii abuzive de catre aceasta a marcii achizitionate la licitatie publica.

Vom clarifica aceste nuante juridice in interventii publice, in zilele urmatoare, si invitam intreaga suflare rapidista la calm si echilibru, pentru a ramane concentrati pe obiectivele sezonului in curs".