Tehnicianul de 44 de ani s-a declarat șocat de rezultat și a cerut ca, dacă există nereguli, acestea să fie investigate fără ezitare de organismele abilitate.



Concordia, care beneficiază de condiții excelente pentru un club de Liga 2, pornea favorită în fața unei echipe aflate la coada clasamentului. În ciuda calculelor hârtiei, Muscelul a dominat categoric partida și a produs șocul etapei.



Deși s-a ferit să-și acuze direct fotbaliștii că ar fi jucat la pariuri, Nicolae Dică a cerut ca aceștia să fie investigați și sancționați în cazul în care există dovezi în acest sens.

Nicolae Dică, nemilos cu jucătorii Concordiei



"Nu am nicio explicație, nu găsesc cuvintele! Nu mi s-a întâmplat vreodată așa ceva în cariera de antrenor sau de jucător. Nu am trăit niciodată o asemenea umilință.



Am stat de vorbă și cu cei din conducere, e normal ca toată lumea să fie supărată. E un club care investește bani, care oferă condiții de Liga 1. E normal ca lumea să fie supărată și dezamăgită. La fel sunt și eu. Eu am muncit pentru cariera mea, muncesc în continuare. Am făcut lucruri bune și nu vreau să fiu umilit sau cineva să-și bată joc de cariera mea. Tot ce am realizat e datorită muncii depuse și a disciplinei. Și, bineînțeles, am fost integru.



Am văzut că au apărut anumite lucruri (n.r- discuțiile legate de un posibil aranjament pentru pariuri). Nu cred în astea. Nu am crezut niciodată. Dar, dacă a fost așa și se va dovedi, cei vinovați să fie pedepsiți! Dacă cineva a făcut așa ceva... Nu e de iertat! Dacă cineva a făcut ceva, atunci să plătească", a spus Nicolae Dică, potrivit GSP.



După meciul de sâmbătă, Concordia Chiajna se află pe locul patru în Grupa B a play-out-ului Ligii 2, cu 26 de puncte, fiind la șapte lungimi în spatele liderului CSM Slatina.