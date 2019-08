"Meciul s-a jucat intr-o singura directie. Am nevoie de jucatori peste tot, pe poate posturile! Zic de o luna!" Ce spune Pancu dupa 1-0 cu Poli Timisoara

Daniel Pancu anunta in continuare schimbari la Rapid! Listele de plecari si veniri sunt in continuare deschise!

Pancu n-a avut nicio emotie in privinta victoriei cu ASU Poli.

"A fost un joc intr-o singura directie. Nici cand am ramas cu un om mai putin nu aveam emotii. Am avut o dominare sterila, am avut superioritate de cateva ori, ne-am eliberat la finalizare, dar nu am fost atenti la finalizare, nu stiu daca am avut sut pe poarta. Avem un mare dusman de la inceputul campionatului. E vorba de gazon, nu cred ca se va rezolva aceasta problema. Ne-au lipsit multi jucatori care puteau fi azi titulari. Victoriile astea ne dau moral. Sunt o groaza de puncte in joc. Nu am nicio problema cu presiunea, chiar dau randament maxim. Am promisiuni in privinta venirilor la echipa, mai doresc jucatori. O spun de o luna de zile, vreau si fotbalisti Under, si seniori. Cautam posibilitati pentru unii dintre jucatorii nostri sa mearga sa joace in alta parte. Mi-e si greu sa antrenez 28-29 de jucatori. Cautam jucatori si in atac, si in aparare, si la mijloc", a spus Pancu la Digisport.