Florin Talpan, ”război” cu fanii Stelei: ”M-au dezamăgit mult”

Deranjați de aparițiile sale în spațiul public, fanii Stelei i-au pregătit mai multe bannere lui Talpan în ultima partidă a sezonului, câștigată cu Gloria Buzău.

Acum, Talpan se declarată ”dezamăgit” și anunță că a rupt orice legătură cu fanii echipei din Ghencea. Juristul vrea să-și vadă, în continuare, de munca sa de la Clubul Sportiv al Armatei.

Florin Talpan: ”De ce să ne gândim atât de departe?”

„Nu știu cum vor suporterii să meargă la TAS. Lăsați-mă să mă interesez să văd despre ce e vorba. Cu mine nu a discutat nimeni. Să vedem exact ce vine de la federație și clubul trebuie să ia decizia asta, nu suporterii.

Problema este că decizia este doar a clubului, nu a suporterilor! Eu nu am comunicare cu suporterii pentru că m-au dezamăgit mult în ultimul timp și nu am ce să mai discut cu suporterii. Eu nu sunt un om care să fiu controlabil de unii suporteri de la AS47.

Eu îmi fac treaba pe linia mea, nu am nicio treabă și nu mă subordonez suporterilor. Fiecare să-și vadă de ale lui. Eu am foarte multe dosare și nu am timp de astfel de dispute. Poate va veni o decizie favorabilă din partea federației. De ce să ne gândim atât de departe? Nu ați văzut? Jucăm cu Kosovo, dar România nu recunoaște acest stat. Aici federația ține cont de decizia UEFA”, a spus Talpan, pentru Fanatik.ro.

Răzvan Burleanu: ”Lucrurile sunt clare”

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal a afirma că din punctul de vedere al instituției pe care o conduce lucrurile sunt clare în privinţa obţinerii licenţierii pentru Superligă de către CSA Steaua, care nu poate promova din cauza faptului că este un club de drept public, iar regulamentul interzice acest lucru.

Oficialul FRF a precizat că CSA Steaua poate contesta deciziile comisiilor de licenţiere doar după verdictul care va fi dat până la finalul acestei luni.

"În ceea ce priveşte procedura, astăzi este ultima zi în care se poate face recurs, astfel încât, până la finalul acestei luni, până pe 31 mai, să avem o decizie a comisiei naţionale de licenţiere de recurs. După aceea, practic se poate intra în această procedură de a merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Din punctul nostru de vedere, pe de o parte a comisiilor de licenţiere, pe de altă parte al administraţiei FRF, lucrurile sunt clare, nu a apărut niciun element de noutate în toată această perioadă de timp", a declarat Răzvan Burleanu după şedinţa Comitetului Executiv al FRF.