În fața a aproximativ 25.000 de fani pe Cluj Arena, U nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor și a pierdut derby-ul care a transformat-o pe FC Hermannstadt în marea favorită la promovarea directă.

Fanii lui U Cluj și-au ieșit din minți! Ely Fernandes, atacat de suporteri

Spiritele au fost încinse la final, iar fanii lui U Cluj le-au cerut explicații jucătorilor și oficialilor clubului. Lucrurile au degenerat în momentul în care Andrei Cordoș, managerul general al clubului, l-a adus pe jucătorul Ely Fernandes pentru a sta de vorbă cu suporterii.

În imagini se poate observa cum doi dintre fani forțează gardul amplasat de jandarmi și îl împing pe jucătorul echipei lor, care nu apucase să le spună nimic. Forțele de ordine au intervenit imediat, iar Ely Fernandes a părăsit zona.

"Rușine, rușine să vă fie!", "Mercenarilor!", "Presa, să știți că, acum trei ani, trei jucători de la Universitatea Cluj au vândut meciul lui Hermannstadt", au fost câteva dintre mesajele transmise de suporterii lui U Cluj.

Andrei Cordoș a revenit în fața suporterilor și a încercat să le ofere explicații. Fanii au cerut în continuare ca jucătorii să vină și să ofere explicații, moment în care managerul general le-a răspuns: "L-am adus pe jucător și ați vrut să-l loviți".

VIDEO Dialogul lui Andrei Cordoș cu fanii lui U Cluj

Cu o rundă înainte de final, U Cluj are are 57 de puncte, cu trei sub ocupanta poziției a doua, FC Hermannstadt. "Șepcile Roșii" au nevoie de o victorie cu Concordia Chiajna în ultima etapă, iar sibienii să piardă acasă pentru a prinde locul 2 și a promova direct.

Dinamo - U Cluj, barajul tot mai aproape de realitate

Sunt șanse mari ca Dinamo (locul 14, Liga 1) să înfrunte Universitatea Cluj (locul 3, Liga 2) la barajul pentru menținere/promovare. Există, totuși, două scenarii prin care poate fi evitat duelul dintre cele două formații cu galerii înfrățite:

FC Hermannstadt să piardă contra Stelei în ultima etapă, iar Universitatea Cluj să învingă Concordia Chiajna. În acest caz, Dinamo ar înfrunta la baraj formația sibiană, care va coborî pe locul 3.

să piardă contra Stelei în ultima etapă, iar Universitatea Cluj să învingă Concordia Chiajna. În acest caz, Dinamo ar înfrunta la baraj formația sibiană, care va coborî pe locul 3. Dinamo să învingă UTA în ultima etapă, iar Chindia să nu câștige cu ultima clasată Gaz Metan Mediaș. În acest caz, bucureștenii ar termina pe locul 13 în Liga 1 și ar înfrunta ocupanta poziției a patra/cincea din Liga 2.

Ambele variante par puțin probabile. Hermannstadt va întâlni în ultima etapă CSA Steaua, acasă, formație care nu are obiectiv, fiind sigură de locul 4, în timp ce Chindia va înfrunta o formație de juniori a lui Gaz Metan Mediaș, care se va desființa după acest joc.