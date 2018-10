Cea mai tare conferinta de presa: "Mi se falfaie. La prima oferta, PA!" Ce spune Ionut Popa de venirea la FCSB in locul lui Dica :))

UTA a castigat derby-ul cu ASU Poli Timisoara, 3-1.

La final, Ionut Popa a lasat de inteles ca e gata sa plece in orice moment de la Arad.

"Nu pot sa fac echipa la Arad si probabil ca plec. Am peste 60 de ani, mi se falfaie mie ca imi spune cineva cate ceva. Am 3 carti pregatite, mi se rupe mie. Am ajuns la concluzia ca 'saracia-n fund ma-mpunge, eu tot fug si ea m-ajunge". La prima oferta, pa!", a spus Popa.

Popa a vorbit si despre posibilitatea de a antrena la FCSB, echipa pe care a recunoscut ca o sustine: "Nu vrea sa plece Dica... Am auzit ca sunt multi care ii dau telefon lui Lutu. Eu nu-i dau telefon!"