Dulcea va fi antrenor principal, iar Ferfelea a fost păstrat în staff

CSM Slatina pleacă la drum cu un nou antrenor principal. Adrian Dulcea (47 de ani) preia responsabilitatea la echipa olteană odată cu reunirea echipei, dar îl va păstra în staff ca secund pe Viorel Ferfelea (41 de ani), antrenorul principal în partea a doua a sezonului recent încheiat. Dulcea le-a mai antrenat, în ultimii 12 ani, pe SCM Pitești, FC Argeș 1953, CSM Rm. Vâlcea, Unirea Bascov, CFC Argeș Pitești, România U20 (secund), România U18 și România U19.

În sezonul trecut, Slatina a ocupat locul al 15-lea, la finalul sezonului regulat, apoi s-a clasat pe poziția a treia în Grupa A din play-out, neavând emoții în privința retrogradării. În Cupa României, echipa a trecut de Oltul Curtișoara (4-1 / turul 3) și Olimpia Satu Mare (3-0 / play-off), ulterior terminând pe ultimul loc în Grupa A (0-4 cu CFR Cluj, 1-2 cu Dumbrăvița, 2-2 cu Metaloglobus).

Răuță, Matiș, Stan și Șerbănică, primii jucători transferați de slătineni

În această perioadă de mercato, echipa din Olt i-a transferat pe Alexandru Răuță (34 de ani / CS Dinamo București / mijlocaș central / gratis), Răzvan Matiș (25 de ani / Ceahlăul Piatra Neamț / extremă stânga / gratis), Alexandru Stan (20 de ani / atacant / FC Rapid / gratis) și Daniel Șerbănică (29 de ani / Unirea Slobozia / fundaș stânga / gratis).

Din lotul din sezonul trecut, "alb-albaștrii" i-au oprit pe Mihai Răcășan (împrumutat de la CFR Cluj), Mario Bărăitaru, Abel Stan, Claudiu Stancu, Ionuț Mitran, Alex Georgescu, Robert Lăpădătescu, Constantin Radu, Emilian Pacionel, Rareș Velea, Ionuț Năstăsie, Oscar Siafa și Szilard Magyari.

De asemenea, Slatina s-a despărțit de 11 fotbaliști, respectiv Andrei Trașcu (SCM Râmnicu Vâlcea), Vlad Prejmerean, Gabriel Buta, Raman Chibsah, Marius Lupu, Rodrigo Hernando, Mario Ene, Alexandru Sima, Alexandru Pricopi, George Leaţă (revenit după împrumut la CFR Cluj) și Dominik Șoptirean.

Foto - CSM Slatina - Fotbal (FB)